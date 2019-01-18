Trablus'ta Şiddetli Çatışmalar: 10 Ölü, 41 Yaralı
1 saat önce
- Trablus'ta şiddetli çatışmalar: 10 ölü, 41 yaralıTRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
- Trablus
'ta şiddetli çatışmalar: 10 ölü, 41 yaralı
TRABLUS - Libya
'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında iki gündür devam eden çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaklaşık 4 ay süren ateşkesin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında yeniden şiddetli çatışmalar yaşandı.
Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablus'ta 2 gündür devam eden çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralılar arasında çocuklar ve kadınların da bulunduğu kaydedildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile başkentin güneyindeki bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan Yedinci Tugay güçleri arasındaki çatışmalar 26 Ağustos'ta başlamıştı. Çatışmalarda 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 210 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Taraflar arasında Birleşmiş Milletler
arabuluculuğunda 4 Eylül
'de ateşkes sağlanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
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