Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan H.H, S.K, F.M, M.K, S.K, R.P. ve O.A. yakalandı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timlerince "kasten yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C, Düzköy İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince de "basit yaralama" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ü.B. yakalandı.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da aranan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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