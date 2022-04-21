Trabzon'da Azeri koca dehşeti - Son Dakika
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Trabzon'da Azeri koca dehşeti

21.04.2022 23:22
Trabzon'da Azeri koca dehşeti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bu akşam Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bu akşam Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu. Elvin Umayev'in 10 yıl önce cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ozan Köse - İHA)

Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti
Trabzon'da Azeri koca dehşeti

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Azerbaycan, Ortahisar, Trabzon, Azeri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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