Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı

24.06.2022 18:36
Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

İlçenin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Şalpazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı - Son Dakika
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