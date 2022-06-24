Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
İlçenin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. İlçe belediyesi ekiplerince iş makinesi eşliğinde başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlenirken, karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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