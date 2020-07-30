Trabzon'da Sultan Alparslan Çilekli Cami açıldı - Son Dakika

Trabzon'da yapımına 2009 yılında başlanan 800 kişi kapasiteli Sultan Alparslan Çilekli Cami, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, cami inşa etmek ve mevcut camileri koruyup yaşatmanın, yüce Allah'a samimi kul olmanın bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Caminin çok büyük fedakarlıklar sonucu yapıldığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu muhteşem mabedin burada vücut bulmasının arkasında çok büyük gayretler, fedakarlıklar, yorgunluklar var. Çilekli Mahallesi muhtarımızın çok büyük emekleri var. Sayın Bakanımız Cahit Turhan, sayın valimiz, sayın Ortahisar Belediye Başkanımız, sayın milletvekillerimizden toprak sahibine, buraya tuğla koymuş vatandaşımızdan işçimize kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu güzel mabedin Çilekli Mahallemize, şehrimize ve İslam alemine hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Rabbime şükrediyoruz ki bizi yeniden bir bayrama daha kavuşturdu. İnşallah huzur ve sağlık içerisinde bir bayramı Mevlam nasip etsin diyor, bayramınızı kutluyorum."

Konuşmaların ardından Çilekli Mahallesi Muhtarı Ahmet Akçay, caminin yapımına katkıları nedeniyle Zorluoğlu'na plaket sundu.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.