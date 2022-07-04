Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

04.07.2022 10:10
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Karadeniz Sahil Yolu Fener Mahallesi mevkiinde Emre Kocaman yönetimindeki 61 TH 833 plakalı otomobil Yoroz Feneri bulunan bölgede virajı alamayarak kontrolden çıktı. Takla atan araçta bulunan Buğra Çakmak (23) hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Emre Kocaman ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Çarşıbaşı, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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