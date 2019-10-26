Trabzon'daki şiddetli sağanak

Trabzon'daki sağanak nedeniyle bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Araklı ilçesinde, deredeki su taşkınıyla ilgili çalışma yapan belediyeye ait iş makinesi suya kapıldı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yalıboyu Mahallesi Yankol Deresi'nin taşması sonucu baraj oluştu. İş makinesi de o bölgeyi açarken lastikli ekskavatör makinemiz suya kapıldı. Şu anda olay yerindeyim. Makineyi göremiyoruz ama operatörü kurtardık." dedi.

İlçede yağışın durduğunu ancak birkaç evi su bastığını anlatan Çebi, ekiplerin iş makineleri yardımıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tek katlı ev yıkıldı

Arsin ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle tek katlı bir ev yıkıldı.

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ise yağıştan dolayı toprağın kayarak evin yıkılmasına neden olduğunu, söz konusu evde kimsenin bulunmadığını kaydetti.

İlçede bazı noktalarda su baskınları olduğunu dile getiren Gürsoy, "Birkaç küçükbaş hayvan telef olurken, birkaç istinat duvarımız da yıkıldı. Bir köy yolunun ana yolunda tıkanma var. Bir başka evin de arkasına hafriyat yüklendi. Onları açmaya çalışıyoruz. İlçede şu anda yağış durdu. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde yaşanan su baskınına müdahale edildiği aktarılarak, "Trabzon'da aşırı yağış nedeniyle yaşanan su taşkınlarının tümüne müdahale edilmiştir. Yalıncak Mahallesi'ndeki sorun giderilmiş olup, trafikte sorun yoktur. Çalışmalar, tüm sorunlar giderilinceye kadar ara verilmeksizin devam edecektir." ifadeleri kullandı.