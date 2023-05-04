Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi! 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi! 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

05.05.2023 10:11

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, 37 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeninin, yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi.

Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı

KAZAYA 78 SAĞLIK PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Trabzon Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kazada 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi olmak üzere 78 sağlık personeli görev aldı. Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün'ün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 37 kişinin tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin üzüntü içerisindeyim. Akçaabat Dörtyol Mahallemizde toplu taşıma aracımızın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı
Kaynak: AA
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi! 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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