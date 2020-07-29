Trabzonspor'a Caleb Ekuban için teklif yağıyor! Son dakika transfer haberi

Trabzonspor'un Ganalı santrforu Caleb Ekuban, bu sezon bordo mavili formayla 10 gol, 11 asistlik performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda.

Gana basınının haberine göre Trabzonspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban'a Celta Vigo ve Lazio talip oldu. Özellikle Celta Vigo'nun transferde ısrarcı olduğu ve Ekuban'ı transfer listesinin ilk sırasına koyduğu belirtildi.

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Leeds United'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu için bordo mavili yönetimin nasıl bir cevap vereceği merak konusu.