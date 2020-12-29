Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor , iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti