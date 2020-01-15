Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi

13 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili KAP'a gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Bu arada, yaşanan ayrılığın ardından Onazi de sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Onazi, mesajında, "Trabzonspor taraftarına minnettarım. İlk günden beri bana gösterdiğiniz sevgiyi ve tutkuyu asla unutmayacağım. Hepinize mutluluklar diliyorum, hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Sezonun geri kalanında iyi şanslar" ifadelerini kullandı.


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyanın en çok kazanan kulübü Barcelona
Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını uyardı: Futbol yasası konusunda adımı kullanmayın Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
13:27 Alanyaspor Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'a resmi imzayı attırdı - Son Dakika Spor
13:27 Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu! - Son Dakika Spor
13:27 Ogenyi Onazi, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Son Dakika transfer haberleri... - Son Dakika Spor
13:24 Lider Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi başladı - Son Dakika Spor
13:20 Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
12:40 Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı - Son Dakika Spor
11:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını uyardı: Futbol yasası konusunda adımı kullanmayın - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 13:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]