Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavililer son 16 turu ilk maçında evinde 2-0 yendiği Yukatel Denizlispor'a deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi ve Trabzonspor rakibini seri penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek eledi. Ev sahibi Denizlispor 14'te Estupinan ve 23'te Recep'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor'da Sörloth 51'inci dakikada penaltı atışında yararlanamadı ve 90 dakika 2-0 yeşil-siyahlıların üstünlüğü ile sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi.

NWAKAEME KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk takım, 94'te Nwakaeme'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Denizlispor'da da Muhammet 120'de kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi, penaltı atışlarına geçildi. Trabzonspor'da Pereira, Sosa, Ndiaye ve Doğan beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu. Ege ekibinde ise Estupinan ve Recep fileleri havalandırırken, Murawski ve Lopes penaltıyı kaçırdı.