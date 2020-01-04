Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika Spor

Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen Hüseyin Çimşir ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen Hüseyin Çimşir ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoran'da düzenlenen yemekte buluştu. Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.


Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
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