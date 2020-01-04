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Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek
6 saat önce
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen Hüseyin Çimşir ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen Hüseyin Çimşir ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.
Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoran'da düzenlenen yemekte buluştu. Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.
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