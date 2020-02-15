Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 2 yaralı

11 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Şükrü Aslan idaresindeki 06 MBJ 16 plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı'nda Söğütözü Mahallesi'nden Yenimahalle yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Şükrü Aslan ile yanındaki Adem Aslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik kazası: 2 yaralı

Şükrü Aslan, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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