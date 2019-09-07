Trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:21 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Altan idaresindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet, Merinos Kavşağı mevkisinde, Müslüm Akar'ın kullandığı 02 HA 574 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler, araçlarda bulunan Ayşe Akar, Fatma Gül, Esma Nur Gül ve Hayrunnisa Gül yaralandı yaralandı.
Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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