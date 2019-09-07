Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 6 yaralı
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Trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Altan idaresindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet, Merinos Kavşağı mevkisinde, Müslüm Akar'ın kullandığı 02 HA 574 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler, araçlarda bulunan Ayşe Akar, Fatma Gül, Esma Nur Gül ve Hayrunnisa Gül yaralandı yaralandı.

Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Altan, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:21 Kaynak: AA
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