Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi

Van
'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Palta'nın cenazesi memleketi Kayseri
'de toprağa verildi. Polis
memuru Yusuf Palta için öğle vakti merkez Talas
ilçesi Şehit Furkan Doğan
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, baba Halil Palta ve aile yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
ve vatandaşlar katıldı.
Palta'nın naaşı, cenaze namazının ardından Reşadiye
Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığı'na defnedildi.
Van'ın Tuşba
ilçesinde 18 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında Yusuf Palta'nın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, Palta, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.