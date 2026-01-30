Trafik Magandası: 21 Bin TL Ceza - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Magandası: 21 Bin TL Ceza

Trafik Magandası: 21 Bin TL Ceza
30.01.2026 19:59
Aydın'da tehlikeli motosiklet kullanarak kural ihlali yapan M.Ş.K.'ya 21 bin TL ceza kesildi.

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanarak, çok sayıda kuralı ihlal eden ve bu anları sanal medya hesabında paylaşan sürücü M.Ş.K.'ya 21 bin 32 TL idari para cezası kesip, ehliyetini de daimi olarak iptal etti.

Aydın'da yaşayan M.Ş.K., motosikletini tehlikeli şekilde kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak çok sayıda ihlal ettiği anları sanal medya hesabından paylaştı. Paylaşımların tepki toplamasının ardından harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş.K.'yı yakaladı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya sayfalarında 'Aydın'da Trafik Magandası' başlığıyla paylaşılan görüntülere istinaden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu motosiklet sürücüsünün M.Ş.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri doğrultusunda kendisine toplam 21 bin 32 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca sürücü belgesi daimi olarak iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Magandası: 21 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
