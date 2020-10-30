Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yaşlı çift iş makinesinin yardımıyla kaldırılan traktörün altından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Şarampole devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri, AFAD kurtarma ekipleri ve jandarma geldi.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Hacılar köyü Soğuk Pınar Mevkiinde meydana geldi. Eşi Ayşe Karais ile birlikte tarladan eve dönen Bayram Karais devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Bayram Karais yönetimindeki 27 RG 297 plakalı traktör sürücüsünün vites değiştirmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktör şarampole devrildi.

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