Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu , Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çalışmalarına vermiş olduğu destek dolayısıyla, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi - Son Dakika

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