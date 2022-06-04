Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi

04.06.2022 13:03
Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nde biriktirilen 1 ton kağıt ve karton atık geri dönüşüme kazandırıldı, 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nde biriktirilen 1 ton kağıt ve karton atık geri dönüşüme kazandırıldı, 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi çalışmaları kapsamında çevreci uygulamaları hayata geçiren üniversitede farklı atık tipleri kaynağında ayrı halde toplanarak yeniden değerlendiriliyor.

Yeşil Trakya biriminin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Mimarlık Fakültesinde biriktirilen yaklaşık 1 ton kağıt ve karton atık yeniden üretim sahalarına teslim edildi.

Geri dönüşüme kazandırılan 1 ton kağıt atık ile 34 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayan 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi, 177 kilogram sera gazı etkisi azaltıldı.

Yapılan çalışmayla 2,5 metreküp çöp depolama alanı kazanılarak enerji ve su tasarrufu sağlandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm çalışmalarına vermiş olduğu destek dolayısıyla, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven'e teşekkür belgesi takdim etti.

Görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Bayrak ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru da yer aldı.

YORUMLAR
500
Keşan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı Keşan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:12:08. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde 1 ton atık kağıt toplanarak 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement