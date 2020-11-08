Trendyol, evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor - Son Dakika

Trendyol, evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor

08.11.2020 10:11
Trendyol, evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor, System.String[]

Trendyol müşterileri, siparişlerini anlaşmalı noktalardan ve kargo otomatlarından teslim alabilecek.

Trendyol müşterileri, siparişlerini anlaşmalı noktalardan ve kargo otomatlarından teslim alabilecek.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, hızlı, güvenli ve en iyi alışveriş deneyimi için müşterilerine yeni uygulamalar sunmaya devam ediyor.

Yeni kargo modeli ile teslimatların daha rahat ve hızlı gerçekleşmesini sağlayan Trendyol, müşterilerin teslimat adresinde bulunma mecburiyetini ortadan kaldırıyor.

Trendyol, yeni teslimat modelinde normal kargo hizmetine ek olarak anlaşmalı olduğu noktalarla çok geniş bir teslimat ağını müşterilerinin seçimine sunuyor. Ayrıca Trendyol müşterileri, siparişlerini yerli girişimciler tarafından tasarlanan kargo otomatlarından da 7/24 teslim alabiliyor.

Farklı teslimat noktaları ile seçim esnekliğinden faydalanmak isteyenler, siparişlerinde dilediği teslimat noktasından birini seçebiliyor. Sipariş teslimat noktasına ulaştığında da diledikleri gün ve saatte kolayca alabiliyor. Trendyol'un teslimat noktaları hizmetini seçen müşterilere 20 TL'lik indirim kuponu fırsatı da sunuluyor.

Trendyol'un yeni teslimat modeli çevreci özelliğiyle dikkati çekerken, adrese teslim zorunluluğunu ortadan kaldıran model sayesinde araçlardan kaynaklanan emisyonlar düşüyor ve karbon salınımı azalıyor.

"Herkes için kazançlı bir model"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Türkiye'nin Trendyol'u olarak geliştirdikleri yerli teknolojinin gücünü kullanarak müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam etiklerini bildirdi.

Acar, şunları kaydetti:

"Yeni teslimat modelimiz ile müşterilerimize normal kargo hizmetine ek olarak paketlerini istedikleri saatte, istedikleri yerden teslim alma esnekliği sunuyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimize zamandan tasarruf ve esneklik sağlıyoruz. Bununla birlikte pandemide zor bir dönem geçiren mahalle esnafına da yeni bir kazanç yaratıyoruz. 81 ilde 2 bin 500'e yakın teslimat noktasına ulaştık. Yıl sonunda bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla teslimat noktası için çalışmaya devam ediyoruz."

Mahalle esnafının yanı sıra kargo otomatları sayesinde müşterilere 7/24 teslim hizmeti sunduklarını aktaran Acar, "Müşterilerimize paketlerini haftanın her günü, istedikleri saatte alabilecekleri kargo otomatları ile de kolaylık sunuyoruz. Akıllı kargo otomatları için yerli girişimler ile çalışıyoruz. Kargo otomatları şu anda 5 büyük ilde hizmet veriyor. Yaptığımız anlaşmalarla kargo otomatlarını tüm illere ulaştırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için var gücümüzle çalışırken, esnafa, yerli teknoloji ve yerli üreticiye destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trendyol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol, evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor - Son Dakika Ekonomi


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