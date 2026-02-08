Trendyol Süper Lig'de Provokasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol Süper Lig'de Provokasyon

08.02.2026 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un otobüsünü taşıyan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddia edilen 4'ü yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Güvenlik, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Provokasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

01:45
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
00:23
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 02:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Provokasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.