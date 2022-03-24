TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

24.03.2022 16:32

Isparta'da iş makinesi taşıyan treyler üst geçide çarptı.

Isparta'da iş makinesi taşıyan treyler üst geçide çarptı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İstanbul Caddesi IYAŞ Selçuklu İlk ve Ortaokulu meydana geldi. Isparta Belediyesi'ne ait kazıcı iş makinesini nakil eden treyler yaya üst geçidine çarptı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen treylerdeki iş makinesinin yüksekte kalan kısmı geçidin altına takıldı. Üst geçitte saç kaplama söküldü. Kaza nedeniyle yolun sol şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Araç daha sonra yapılan müdahale ile geçitten kurtarıldı.

TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI
TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI
TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında Son dakika haber... Otomobilin çocuklara çarptığı kaza güvenlik kamerasında Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı Isparta'da iş makinası yüklü tır üst geçide çarptı

İstanbul Caddesi, Selçuklu, Isparta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement