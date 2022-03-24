TREYLERDEKİ İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Son Dakika

Isparta'da iş makinesi taşıyan treyler üst geçide çarptı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İstanbul Caddesi IYAŞ Selçuklu İlk ve Ortaokulu meydana geldi. Isparta Belediyesi'ne ait kazıcı iş makinesini nakil eden treyler yaya üst geçidine çarptı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen treylerdeki iş makinesinin yüksekte kalan kısmı geçidin altına takıldı. Üst geçitte saç kaplama söküldü. Kaza nedeniyle yolun sol şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Araç daha sonra yapılan müdahale ile geçitten kurtarıldı.