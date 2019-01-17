Tribünlerden Slimani'ye Tepki
16 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında tribünler Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani'ye tepki gösterdi. Maç boyunca etkili olmayan Cezayirli futbolcu 80. dakikada yerini Michael Frey
'e bırakırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Oyundan çıkarken ıslıklanan Slimani'yi Teknik Direktör Ersun Yanal
teselli etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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