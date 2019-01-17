Son Dakika Haberleri: Tribünlerden Slimani'ye Tepki

Tribünlerden Slimani'ye Tepki

16 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında tribünler Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani'ye tepki gösterdi. Maç boyunca etkili olmayan Cezayirli futbolcu 80. dakikada yerini Michael Frey'e bırakırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Oyundan çıkarken ıslıklanan Slimani'yi Teknik Direktör Ersun Yanal teselli etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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