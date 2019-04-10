Son Dakika Haberleri: Trump'ın Riyad Büyükelçisi Adayına Senato'dan Onay

Trump'ın Riyad Büyükelçisi Adayına Senato'dan Onay

46 dakika önce

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın uzun süredir boş olan ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğine aday gösterdiği John Abizaid'i oy çokluğuyla onayladı.

Trump'ın Riyad Büyükelçisi Adayına Senato'dan Onay, System.String[]
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın uzun süredir boş olan ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğine aday gösterdiği John Abizaid'i oy çokluğuyla onayladı.

Trump'ın ABD'nin Riyad Büyükelçiliği için kasımda aday gösterdiği eski asker Abizaid, Senatodaki oylamada 7'ye karşı 92 "evet" oy aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Riyad Büyükelçiliğine atanan Joseph Westphal, Trump başkanlık koltuğunu devralmadan önce ocak 2017'de görevini bırakmıştı.

Westphal'ın görevinden ayrılmasından bu yana Christopher Henzel, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Mazlahatgüzarı olarak görev yapıyordu.

ABD'nin uzun süredir Riyad'da büyükelçisinin olmaması, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelmişti.

Abizaid kimdir?

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvard Üniversitesinde Orta Doğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süre görev yapmış asker unvanını elinde bulunduran Abizaid, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:52 Kaynak: AA
Riyad, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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