Trump, Irak'taki Amerikan Ordu Birliklerini Ziyaret Etti -2
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Irak
'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump
, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar
ilindeki Ayn El Esad
hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump
ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:07 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
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