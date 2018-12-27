Son Dakika Haberleri: Trump, Irak'taki Amerikan Ordu Birliklerini Ziyaret Etti -2

Trump, Irak'taki Amerikan Ordu Birliklerini Ziyaret Etti -2

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump, Irak'taki Amerikan Ordu Birliklerini Ziyaret Etti -2, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:07 Kaynak: DHA

Anbar, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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