Trump\'tan İran\'a İdam İptali Teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da gerçekleştirilmesi planlanan 800'den fazla idamın iptal edilmesini büyük bir saygıyla karşıladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan tüm idamların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmesini büyük bir saygıyla karşılıyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.