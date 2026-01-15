Trump'tan Türkiye'ye Ateşkes vurgusu - Son Dakika
Trump'tan Türkiye'ye Ateşkes vurgusu

15.01.2026 03:33
ABD, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki kritik rolünü takdir etti ve ikinci aşamayı duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesini değerlendiren ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin "ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını" vurguladı.

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle ilgili bir telekonferans düzenleyen iki ABD'li yetkili, sürecin bugüne kadarki gelişimini ve bundan sonraki olası gidişatı değerlendirdi.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasında özellikle Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken ABD'li yetkili, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Dışişleri Bakanı (Hakan) Fidan ve istihbarat direktörü (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı) İbrahim Kalın bu sürece çok yakından dahil oldular ve bizimle birlikte gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. Onların bu sürece dahil olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. Aynı yetkili, "Başkan Trump bu konuda çok minnettar." dedi.

Trump yönetiminin "Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden inşa etmeye başlamasını istediğini" ve bunun gerçekleşebileceğine inandıklarını ifade eden yetkili, bu süreci de aktif olarak takip ettiklerini kaydetti.

ABD tarafından gelen bu açıklamalar, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün, ateşkes planının ikinci aşamasının başladığını duyurmasından hemen sonra geldi.

Yetkililerden biri, ikinci aşamanın başlamasının gerçekten çok önemli olduğunu ve "Gazze'nin yeniden inşası için ABD'nin iyi bir planı olduğunu" söyledi. Yetkili, bunun Filistin toprakları için "oyunun kurallarını değiştirebilecek" bir gelişme olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinin 2. aşamasının başladığını duyurmuştu.

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

