Tuba Büyüküstün'den sürpriz proje: Benim için hayatta bir deneme daha - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün'den sürpriz proje: Benim için hayatta bir deneme daha - Son Dakika Magazin

Tuba Büyüküstün'den sürpriz proje: Benim için hayatta bir deneme daha

6 saat önce

Tuba Büyüküstün, Youtube'a el attı.

Tuba Büyüküstün'den sürpriz proje: Benim için hayatta bir deneme daha, System.String[]

Tuba Büyüküstün, Youtube'a el attı. Büyüküstün, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kanalının tanıtım videosunu sosyal medyadan paylaşarak, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çoook heyecanlıyım. Bu kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen..." notunu düştü.


"Benim için hayatta bir deneme daha"


Tuba Büyüküstün, kanalının ilk videosunda Ercan Saatçi'nin 1995 yılında çıkardığı 'Sayenizde' adlı şarkıyı Özer Atik'le birlikte yeniden söyledi. Videonun açıklamasına da şu notu düştü, "Of Allah'ım of, nedendir hep zorda sana gelişim." Ercan Saatçi'nin 1995 yılında çıkardığı ilk solo albümü 'Sayenizde'nin en kullandığım cümlesi oldu yıllarca. Hayatımız yolunda giderken es geçip, zora düştüğümüzde aklımıza gelenler... Dört ay önce bir gün stüdyoda bulduk kendimizi, beş gün sonra da evde 1 kamera ve 5 kişiyle... ve böyle bir video çıktı. Benim için hayatta bir deneme daha.


Tuba Büyüküstün, Ercan Saatçi, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:39 
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