Tufanbeyli'de bir okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Son Dakika

Tufanbeyli ilçesinde "Okulum Temiz Projesi" kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilen İstiklal İlkokulu'na temizlik belgesi Kaymakam Ömer Sevgili tarafından verildi.

Kaymakam Sevgili beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ile birlikte öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için en üst düzeyde tedbirler alarak öncü okul olma yolunda çalışmalar yapan İstiklal İlkokulu Müdürü Ahmet Çakar'a 'Okulum Temiz Belgesi'ni vererek tebrik etti.

Okulda yüz yüze ve EBA destek odalarında eğitim alan öğrencileri de ziyaret eden Sevgili, öğrencilere kek ikram etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalkan, yaptığı açıklamada ilçede tüm okulların Okulum Temiz Belgesi almak için başvuru yaptığını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.