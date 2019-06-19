Son Dakika Haberleri: Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu

42 dakika önce

Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu, System.String[]
Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı ve Hacette Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Fuat Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belek'teki Boğazkent mevkisinde kumsalda bir hafta önce tüfekle vurularak öldürülen ve vücudunda saçma izleri olan caretta caretta bulduklarını söyledi.
Aynı bölgede bugün de yumuşak dokusu bıçaklanarak öldürülen caretta caretta bulduklarını dile getiren Canpolat, "Nasıl bir mantık anlamıyorum. Çok üzücü bir görüntü. İnsanlar bir hayvana nasıl ateş eder. Nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar bunlar." dedi.
Kumsala vuran kaplumbağaların öldürülmesinin üzücü bir durum olduğunu dile getiren Ali Fuat Canpolat, şunları kaydetti:
"Geçmiş yıllarda sahile daha çok ölü kaplumbağa vuruyordu ve ölüm nedenini anlamıyorduk. Ama yaklaşık bir hafta önce tüfekle öldürülmüş, bugün de bıçak saplanmış caretta caretta ölüsü bulduk. İnsanlar çıldırmış olmalı, ne alıp veremedikleri var? Artık doğayla barışalım. Belek bölgesi caretta carettaların yuvalama alanı ama bunun değerini bilmiyoruz. Bunu değer haline getirmek zorundayız. İnsanlar pelikanla turizm yapıyor, biz kaplumbağaların değerini neden bilmiyoruz? Turizm açısından da çok önemli hayvanlar."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Belek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Gazişehir Gaziantepli taraftarlar Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucuna başlıyor Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 23:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]