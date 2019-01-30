Tüfenkci: "Hıncal Uluç'u Kınıyorum"

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, A Spor Kanalı'nda yayınlanan 9O'A programının yorumcularından Hıncal Uluç'un, 28 Ocak Pazartesi akşamı İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili olarak yaptığı yorumda, Evkur Yeni Malatyaspor'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Milletvekili Tüfenkci, Uluç'un Evkur Yeni Malatyaspor ve takım kaptanı Adem Büyük hakkında yaptığı açıklamaların hakaret boyutuna vardğını ifade ederek, "A Spor'da yayınlanan programın yorumcularından Hıncal Uluç'u Yeni Malatyaspor'umuza ve takım kaptanı Adem Büyük'e karşı söylediği çirkin sözlerden dolayı kınıyorum. Eleştiri herkesin doğal hakkıdır. Ancak hareket etmek ve iftira atmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Hıncal Uluç'u bu sözlerinden dolayı camiamızdan ve Malatyalılardan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.

Hıncal Uluç'un sözlerinin maksadı aştığını dile getiren Tüfenkci, "Futbol evrensel bir oyundur ve eleştiri herkesin doğal hakkıdır ancak Hıncal Uluç'un Evkur Yeni Malatyaspor ve takımın kaptanı Adem Büyük ile ilgili sözleri maksadı aşmıştır. Bu sözleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Anadolu kulüplerinin hele de Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun elde etmiş olduğu başarı, hakaret boyutuna varan ifadelerle asla kirletilemez. Hıncal Uluç'un maksadı aşan bu sözlerinden dolayı özür dilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.