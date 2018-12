Tuna: "Kent, Kentin Sokaklarını Arşınlayanlarındır"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 24 yıllık aktif siyaset hayatı ve 15 yıllık belediye başkanlığı neticesinde Mersin'in her yerini bildiklerini belirterek, "Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır" dedi.

Aynı zamanda MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı firmaları ziyaret etti.



Ziyaretlerinde 15 yıllık belediyecilik tecrübesini ve Mersin için hedefledikleri projelerini paylaşan Tuna, Türkiye ekonomisinin kurtuluşunun reçetesinin üretimden geçtiğini vurgulayarak, belediye olarak yapılan projelerde kullanılan her ürünü kendi atölyelerinde kendi işçileri ile ürettiklerini söyledi.



"Biz halkı yönetmeye değil, halkla birlikte Mersin'i yönetmeye talip olduk"



Bilgi birikimi, deneyimi, siyaset tecrübesi ve eğitimi ile bu kenti halkla birlikte yönetmeye talip olduklarını belirten Tuna, "Mersin, Allah'ın verdiği bütün güzellikleri içerisinde barındıran bir kenttir. Bu kentte sanayi, lojistik, tarım, turizm, spor ve sanat var. İnşallah nasip olurda milletimizin iradesi sandığa yansıdığı takdirde, büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda bu branşları daha da büyüteceğiz. Verdiğiniz karar bu kenti doğru noktalara taşıyacak. 24 yıldır aktif siyaset hayatımız ve 15 yıllık belediye başkanlığımızın neticesinde Mersinimizin her yerini biliyoruz. Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır. Doğduğumuz ve doyduğumuz bu kente faydalı olmak istiyoruz. Bizim iş bitirmemiz Toroslar. Kıt imkanlarla neler başardığımızı Toroslar'da yaptıklarımız işaret ediyor. Koskocaman bir Toroslar ailesi oluşturduk. İnşallah bunu bir milyon 753 bin insanımızın yaşadığı 15 bin 853 kilometrekarelik Mersin coğrafyasına yayacağız. Bu kenti değerleriyle öne çıkarmamız gerekir" diye konuştu.



Daha sonra Yenişehir ilçesinde öğrencilerle biraraya gelen Tuna, Mersin için hedefledikleri 'Dil Köyü' projesinden bahsetti.



Yurt dışında yabancı dil eğitimi alamayan gençler için hayata geçirecekleri 'Dil Köyü' projesini yaz ve kış aylarında uygulayacakları bir kamp şeklinde düşündüklerini söyleyen



Tuna, "İnşallah göreve geldiğimizde gençlerimiz için şöyle bir projemiz var. Ailelerimiz, yabancı dil öğrenmeleri ve bunu pratikleştirmeleri için çocuklarını yurt dışına eğitime gönderiyorlar. Biz yurt dışına gidemeyen gençlerimiz için bir 'Dil Köyü' yapma hayalimiz var. Toroslarda, çamların arasında 24 tane bungalov yayla evi yaptık. Bunun gibi bir mekan düzenleyerek 3 aylık bir program dahilinde gençlerimizi sürekli İngilizce konuşabilecekleri bir pozisyona getirmeyi planlıyoruz. Garsonundan, aşçısına kadar herkes buruda yabancı dil konuşacak, muhabbet ederek dil pratiğini geliştirecek. Aynı zamanda sebze yetiştiriciliği konusunda tarımla ilgili bir takım faaliyetleri de yapmalarına olanak sağlayacağız. Oluşturacağımız bu köyde gençlerimiz, eğlenceli aktivitelerle hem tatillerini yapacaklar hem de yabancı dil öğrenecekler. Aynı zamanda bu proje ile amacımız dövizin şehrimizde kalmasıdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

