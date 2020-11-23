Tunceli'de 18 güme bertaraf edildi, 3 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika

Tunceli'de 18 güme bertaraf edildi, 3 şahsa işlem yapıldı
23.11.2020 09:48
Tunceli'de av koruma ve kontrol çalışmasında usulsüz avda kullanılan 18 adet güme bulunarak bertaraf edilirken, 3 şahsa yasal işlem yapıldı.
Tunceli'de av koruma ve kontrol çalışmasında usulsüz avda kullanılan 18 adet güme bulunarak bertaraf edilirken, 3 şahsa yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında sahada çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada 11 avcı kontrol edilirken, 3 şahsa yasal işlem yapıldı. Çemişgezek ilçesinde yapılan denetimlerde ise usulsüz avda kullanılan 18 adet güme tespit edildi. Tespit edilen gümeler ekipler tarafından bertaraf edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Bölge genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği aktarıldı. - TUNCELİ
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