Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi 104 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi 104 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

1 saat önce

Tunceli'de kar yağışı ve tipi 104 köy yolunu ulaşıma kapattıTUNCELİ - Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi 104 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı, System.String[]
Tunceli'de kar yağışı ve tipi 104 köy yolunu ulaşıma kapattı

TUNCELİ - Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı. Bir çok ilçede ise kar kalınlığı 3 metreyi geçti.
Tunceli'de kar yağışı iki gündür etkili oluyor. Daha önce yağan kar erimeden tekrar etkili olan yağış nedeniyle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye İlçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 104 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Yağış ve tipi nedeniyle Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu dün sabah saatlerinde tır trafiğine kapatılırken bugün tırların kontrollü şekilde geçişlerine izin verilmeye başlandı.
Öte yandan yağış nedeniyle kent genelindeki bazı köy evleri kardan görünmez oldu.
Belediyeler, il özel idare ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına ise aralıksız devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Kar, Yaşam, Güncel
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