Tunceli'de teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarına ait 10 sığınak imha edilirken ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarına ait 10 sığınak imha edilirken ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 10 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas dürbünü, 1 adet kanas şarjörü, 10 adet kanas mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 58 adet Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, 1 adet termal dürbün, 1 adet bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tüplü ocak, 1 adet büyük tüp, 3 adet uyku tulumu, 160 adet pil, 1 adet ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Son Dakika

Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı

Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek

21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi

Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş

Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü

Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı