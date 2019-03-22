Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Yaşlı Sağlığı" Paneli

Tunceli'de "Yaşlı Sağlığı" Paneli

38 dakika önce

Tunceli'de huzurevi sakinlerine yönelik "Yaş Sağlığı" paneli düzenlendi.

Tunceli'de
Tunceli'de huzurevi sakinlerine yönelik "Yaş Sağlığı" paneli düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası'nın bu yılki ana temasını "Huzurevinde Yaşlı Sağlığı" olarak belirledi. Bu kapsamda Tunceli Devlet Hastanesi'nde kurum personeli ile yaşlıların katıldığı "Yaşlı Sağlığı" konulu panel düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İl Sağlık Müdürlükleri ve Munzur Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği panelde Prof. Dr. Gülnaz Karatay, "Düşme ve Kırık", Nöroloji Uzmanı Dr. Cansu Söylemez ise, "Yaşlılık ve Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunları" konularının sunumunu gerçekleştirdi.

Panelde ayrıca İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ile İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın da yaşlılara değer vermenin önemi hakkında konuşmalar yaptı.

Panele katılanlara ise teşekkür belgesi verildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli, Güncel
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