Tunus'ta yeni Anayasa için düzenlenecek referandum protesto edildi - Son Dakika
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Tunus'ta yeni Anayasa için düzenlenecek referandum protesto edildi

19.06.2022 18:01
Tunus'ta yeni Anayasa için düzenlenecek referandum protesto edildi

Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu protesto eden göstericiler, 6 Haziran'dan bu yana genel grev yapan Tunuslu hakimlere destek verdi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu protesto eden göstericiler, 6 Haziran'dan bu yana genel grev yapan Tunuslu hakimlere destek verdi.

Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi öncülüğünde 31 Mayıs'ta kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteride, yüzlerce aktivist Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı.

25 Temmuz'da düzenlenecek yeni Anayasa referandumunu protesto eden göstericiler, 6 Haziran'dan bu yana Cumhurbaşkanı Kays Said'in yargı mensuplarını görevden alana kararnamesine karşı genel grev düzenleyen hakimlere destek çağrısı yaptı.

"Kahrolsun darbe", "Ulusal diyalog yok, referanduma hayır", "Yargı ve adalet bağımsızdır" sloganları atılan gösteride konuşan Şabbi, şunları söyledi:

"Eşi görülmemiş bir ekonomik ve sosyal krizin yanı sıra anayasal kurumlara ve özgürlüklere darbe girişiminden dolayı büyük bir siyasi kriz ile de karşı karşıyayız. Geniş katılımlı ulusal bir diyalog olmadan bu sorunlara çözüm bulunamaz."

Tunuslu hakimlerin bağımsızlık için 6 Haziran'dan bu yana genel grev yaptığını hatırlatan Şabbi, "Yargımız bağımsızlığını kaybederse hepimiz özgürlüklerimizi kaybederiz. Demokrasiyi savunan hakimlerin kazanacaklarından kuşkum yok." diye konuştu.

Tunuslu hakimler 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

6 Haziran'da başlatılan genel grevin önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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