Tunus'un esans kokulu kenti Nabel'de çiçek suyu damıtma mevsimi başladı

HEND ABDESSAMED/MEHMET AKİF TURAN - Tunus'ta her yıl yağış durumuna göre nisan ve mayıs aylarında başlayan çiçek suyu damıtma işleminin ardından elde edilen esans, hem hastalık tedavilerinde hem de yemeklere tat vermek için kullanılıyor.

Yılların kadim tecrübesi ile geleneksel yöntemler kullanılarak damıtma işleminin yapıldığı Nabel kenti, Tunus'un tatil beldelerinin arasında yer alan başkentin 50 km güneydoğusunda uçsuz bucaksız çiçek tarlalarıyla tanınıyor.

Her yıl düzenlenen çeşitli fuar ve etkinlikler ile hem kentin tanıtımı yapılıyor hem de Tunusluların "çiçek suyu" ihtiyacı karşılanıyor.

Başta ıtır çiçeği olmak üzere, narenciye çiçeği, sardunya ve güllerin damıtıldığı Tunus'ta, bölgelere göre değişiklik gösterse de genelde nisan ayında çiçeklerin açma mevsimi başlıyor. Mayıs ayında ise toplanan çiçekler damıtma işlemi için toplanarak çarşı ve pazarlarda satışa sunuluyor.