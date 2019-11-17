Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Temrek Mahallesi'nde bir tavuk çiftçiliğinde çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir İsmail (29) ile şehir dışından gelen akrabaları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkadir İsmail, 2 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulkadir İsmail'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler İsmail'in olay yerinden kaçan akrabalarını yakalamak için çalışma başlattı.