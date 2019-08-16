Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da çiftlikten hırsızlık iddiası
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Turgutlu'da çiftlikten hırsızlık iddiası

20 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir besici, 4 danasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir besici, 4 danasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbey Mahallesi'nde besicilik yapan Süleyman Elbüken (70), sabah saatlerinde çiftliğinde 4 dananın yerinde olmadığını fark etti.
Çiftlik çevresinde hayvanlarını arayan Elbüken, boş bir arazide kulak küpesinden tanıdığı danalarından birinin kesik başını buldu.
Durumu jandarma ekiplerine bildiren Elbüken, hırsızların yakalanmasını istiyor.
Elbüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 dananın yaklaşık 20 bin lira değerinde olduğunu belirterek, bundan 8-10 ay evvel de koyunlarının çalındığını, şüphelilerin bulunmasını istediğini söyledi.
Fatma Elbüken de adeta bir bebek gibi beslediği danalarının çalınmasının ardından büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Ben onları bebek gibi biberonla beslemiştim. 4 tanesi birden gider mi hayvanların. Benim canım gitti, ben ne yapayım." diye konuştu.
Turgutlu, Çiftlik, Manisa, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:54 Kaynak: AA
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