Turgutlu'da cirit heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Turgutlu'da cirit heyecanı yaşandı

15.05.2022 16:03
Turgutlu'da cirit heyecanı yaşandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cirit gösterisi sunuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cirit gösterisi sunuldu.

İlçe belediyesi ve Turgutlu Selendililer Derneği tarafından Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı 2. Etabında "Cirit ve Keşkek Festivali" düzenlendi.

Halkoyunu gösterileri ve keşkek ikramının yapıldığı etkinlikte Zafer Atlı Cirit Kulübü, Beypınar Atlı Cirit Kulübü ve Selendi Atlı Cirit Kulübü oyuncuları, gösteri sundu.

Etkinliği Kaymakam Ali Yılmaz, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

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Turgutlu, Hisarcık, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da cirit heyecanı yaşandı - Son Dakika


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