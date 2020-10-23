Turgutlu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Turgutlu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
23.10.2020 17:29
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları, işçi servisleri ve taksiler denetlendi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları, işçi servisleri ve taksiler denetlendi.
Toplu taşıma araçlarında denetimleri arttıran ekipler, sürücülere ve yolculara toplu taşımada uyulması gereken kuralları hatırlattı.
Araçlarda maske kullanımını denetleyen ekipler, araç içi oturma düzeni ile ilgili uyarılarda bulundu.
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