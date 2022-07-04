Turgutlu merkezli suç örgütüne operasyon: 49 gözaltı

MANİSA'da Turgutlu merkezli, Ahmetli, Yunusemre, Salihli ilçeleri ile İzmir'de suç işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 26 Kasım 2021'de bazı şüpheliler hakkında iletişim tespiti, dinlemesi, kayda alınma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmadan yola çıkılarak 22 kişilik suç örgütü ile örgütle bağlantılı suç işlediği anlaşılan 27 şüphelinin, toplam 10 ayrı yağma ve yağmaya teşebbüs suçu, 16 silah kaçakçılığı, 18 uyuşturucu satmak ve bulundurma, 3 yaralama suçu, 1 hırsızlık ve bunun yanında mala zarar verme, özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme silahlı tehdit ve benzeri suçlara karıştıkları tespit edildi.

Bugün saat 06.00'da Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1, Turgutlu'da 17, Ahmetli'de 24, Salihli'de 4 ve İzmir'de de 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 49 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.