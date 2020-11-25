Turgutluspor emin adımlarla

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçta 8 galibiyetle zirve takibini sürdüren Turgutluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kupada daha önce Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenerek eleyen Turgutlu, dün Süper Lig'deki Ege temsilcisi Yukatel Denizlispor'u da dış sahada 2-1 mağlup edip sükse yaptı. Adını 5'inci tura yazdıran kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Turgutluspor'un sahip olduğu imkanlar ve potansiyalle birkaç yıl içinde Süper Lig'de oynayabileceğini söyledi. Turgutlu, ligde pazar günü evinde lider Eyüpspor'u zirvedeki 4 puanlık farkı eritme hedefiyle ağırlayacak.