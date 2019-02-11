Turizmciler Abant'ta Buluştu

Turizmciler Derneği (TURDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Elmalı
, "İnşallah bundan sonra artan bir turizm potansiyeliyle karşılaşacağımızı umut ediyorum. Hem Türkiye
'de hem dünyanın çeşitli bölgelerinde buraları tanıtarak, turist
potansiyelini artıracağız." dedi.
TURDER üyesi turizm acenteleri ile şirket yetkililerinden oluşan 30 kişi grup, Abant Tabiat
Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda turizmle ilgili değerlendirmeler ele alındı ve yol haritası belirlendi.
TURDER Turizmciler Derneği Başkanı Faruk Elmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Abant, yazı ve kışıyla bambaşka bir güzel. İnsanlar dünyanın dört bir yanından gelmiş fakat öyle enteresan durum var ki Bolu
sadece Abant'tan ibaret değil. Burası Osmanlı döneminden kalan ve İpek Yolu
güzergahında olan, Mudurnu
'nun da içinde olduğu müthiş bir bölge. Herkesin bu bölgelere gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.
Elmalı, herkesin bilinmeyen bu yerlere gelip görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kültürümüzü tanımaları gerekir. Turizmciler Derneği olarak böyle bir program yaptık. Diğer tur operatörleri de gelerek burayı tanıtmaya çalışıyor. Yeni bir destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra artan bir turizm potansiyeli ile karşılaşacağımızı umut ediyorum. Hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli bölgelerinde buraları tanıtarak, turist potansiyelini artıracağız." dedi.