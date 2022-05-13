Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi! - Son Dakika
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Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi!

13.05.2022 00:26
Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi!

Samayolu Galaksi'mizin tam kalbinde yer alan Sagittarius A* isimli kara delik, içlerinde Türk bilim insanı da olan bir ekipçe görüntülendi.

Dünya'nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde Sagittarius A* isimli bir kara delik yer bulunuyor. Bugüne kadar görebilmenin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Fakat içlerinde Türk bilim insanı Feryal Özel'in de bulunduğu bir ekip ilk kez görüntülemeyi başardı.

NASA bunu da başardı: Kara deliğin sesi kaydedildi!

Sagittarius A* isimli kara delik ilk kez görüntülendi!

İlk olarak 13 Şubat 1974 yılında keşfedilen Sagittarius A*, Dünya'mızdan tam 25 bin 640 ışık yılı uzakta bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda çok yoğun bir astronomik radyo kaynağı olduğu için kendisinin süper kütleli bir kara delik olabileceği düşünülüyordu.

Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi!

Nitekim Sagittarius A* etrafındaki yörüngede yer alan S2 yıldızının gözlemleri sonucunda gerçekler ortaya çıktı. Bununla birlikte Samanyolu Galaksi'mizin tam kalbinde bir süper kütleli kara delik olduğu ortaya çıktı. Şimdiyse içlerinde Fizik Profesörü Özel'in de bulunduğu ekip tarafından ilk görüntüsü çekildi şüpheler ortadan kalktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı şunları söyledi:

Astronomi tarihinin altın günlerinden biri!

Aralarında Arizona Üniversitesi Astronomi ve Fizik Profesörü Türk bilim insanımız Feryal Özel'in de bulunduğu @ehtelescope ekibi, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A* 'nın ilk görüntüsünü elde etti.

Bu önemli çalışma ile kara delik etrafındaki toz ve gölge ilk kez tespit edilmiş oldu. Sagittarius A*, Güneş kütlesinin 4 milyon katından daha fazla ağırlığa sahip. Dünya'dan yaklaşık 27.000 Işık Yılı uzaklıkta bulunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Feryal Özel, Samanyolu, Galaksi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi! - Son Dakika


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