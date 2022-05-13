Türk bilim insanı tarihe geçti: Galaksimizdeki kara delik ilk kez görüntülendi! - Son Dakika

Dünya'nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde Sagittarius A* isimli bir kara delik yer bulunuyor. Bugüne kadar görebilmenin mümkün olmadığı düşünülüyordu. Fakat içlerinde Türk bilim insanı Feryal Özel'in de bulunduğu bir ekip ilk kez görüntülemeyi başardı.

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Sagittarius A* isimli kara delik ilk kez görüntülendi!

İlk olarak 13 Şubat 1974 yılında keşfedilen Sagittarius A*, Dünya'mızdan tam 25 bin 640 ışık yılı uzakta bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda çok yoğun bir astronomik radyo kaynağı olduğu için kendisinin süper kütleli bir kara delik olabileceği düşünülüyordu.

Nitekim Sagittarius A* etrafındaki yörüngede yer alan S2 yıldızının gözlemleri sonucunda gerçekler ortaya çıktı. Bununla birlikte Samanyolu Galaksi'mizin tam kalbinde bir süper kütleli kara delik olduğu ortaya çıktı. Şimdiyse içlerinde Fizik Profesörü Özel'in de bulunduğu ekip tarafından ilk görüntüsü çekildi şüpheler ortadan kalktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı şunları söyledi:

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Aralarında Arizona Üniversitesi Astronomi ve Fizik Profesörü Türk bilim insanımız Feryal Özel'in de bulunduğu @ehtelescope ekibi, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A* 'nın ilk görüntüsünü elde etti.

Bu önemli çalışma ile kara delik etrafındaki toz ve gölge ilk kez tespit edilmiş oldu. Sagittarius A*, Güneş kütlesinin 4 milyon katından daha fazla ağırlığa sahip. Dünya'dan yaklaşık 27.000 Işık Yılı uzaklıkta bulunuyor.

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