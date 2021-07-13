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Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor - Son Dakika

Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor

13.07.2021 11:03

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) geliştirilen, led ışıkla aktif hale gelerek ağızdaki zararlı bakteri ve mikropları 3 dakikada yüzde 99 oranında temizleyen akıllı nanomoleküller içeren diş macunu ile diş fırçası, seri üretimle kullanıma sunulacak.

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) geliştirilen, led ışıkla aktif hale gelerek ağızdaki zararlı bakteri ve mikropları 3 dakikada yüzde 99 oranında temizleyen akıllı nanomoleküller içeren diş macunu ile diş fırçası, seri üretimle kullanıma sunulacak.

GTÜ Teknopark'ta kurulan "Nanovasyon Teknolojik Araştırmalar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde, yeni akıllı nanomolekülleri içeren diş macunu formülasyonları elde edildi.

KOSGEB'in "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı" çerçevesinde desteklenen proje kapsamında yeni bir diş macunu ve bu diş macununu aktifleştirebilecek, üzerinde led lamba bulunan diş fırçası geliştirildi.

Yapılan testlerde ürünlerin zararlı bakteri ve mikropları 3 dakika fırçalamayla yüzde 99 temizlediği belirlendi.

Diş macunu için "PhotoDENT", diş fırçası için ise "PhotoLUMIN" isimleri tescil edildi. Diş macununun tescillenmesi amacıyla 120'den fazla ülkede koruma sağlayan "PCT Patenti" alındı.

Prototipleri üretilen diş macunu ve fırçasında, yakın zamanda seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

"Kovid-19'u öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor"

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş, AA muhabirine, geliştirilen diş macununun yeni nesil "fototerapötik antimikrobiyal diş macunu" olarak dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Diş macunu içerisindeki akıllı nanomoleküllerin, led lambalı diş fırçasının aktifleştirilmesiyle diş eti, minesi ve ağız içinde bulunan bakteri, virüs ile mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları temizleyerek daha hijyenik ağız ve diş bakımı sağlandığını ifade eden Durmuş, "Yapılan testlerde tarafımızdan geliştirilen akıllı nanomalzemeleri içeren diş macunları kullanılarak, ağız içerisinde bulunan zararlı bakteri ve mikropların 3 dakika fırçalama ile yüzde 99 oranında temizlendiği tespit edilmiştir. Bu diş macununun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerine öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor. Günümüzün en önemli global sağlık problemi olan koronavirüsünün diş fırçalama sırasında yok edilmesiyle ağız yoluyla bulaşının önlenmesine katkıda bulunulacak." diye konuştu.

Durmuş, 120'den fazla ülkede koruma sağlayan "PCT Patenti'nin" alındığını dile getirerek, Türk Patent Kurumuna da gerekli başvurunun yapıldığını kaydetti.

Geliştirilen ürünlerin ticari boyutta üretilmesi için KOSGEB Ür-Ge Destek Programı'na başvuru yapılacağını aktaran Durmuş, şunları söyledi:

"Bu malzemelerin üretimi için Bilecik'te bir fabrika kurulum aşamasında. Geliştirilen bu yenilikçi ürünler sayesinde başta diş çürümeleri olmak üzere birçok ağız ve diş problemlerinin önüne geçilmesi sağlanacak. Ayrıca yine ağız içinde uçuk virüsü nedeniyle oluşan ve 'aft' olarak bilinen yaraların oluşumunun da önüne geçilecek. Geliştirilen bu yeni diş macunu ile hemen hemen herkesin problemi olan diş çürüklerinin önüne geçilmesi öngörülmektedir."

"Yaraların daha hızlı iyileşmesi için merhem ve solüsyonları da geliştiriliyor"

Durmuş, Türkiye'de yıllık diş macunu kullanımının yaklaşık 500 milyon tüp ve bu piyasanın ekonomik değerinin de 70 milyon avro civarında olduğu aktararak, "Bu durum düşünüldüğünde proje kapsamında elde edilen yeni nesil diş macununun ve fırçasının çok yüksek bir ekonomik katma değerinin olacağı öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirilecek ürünlerin ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi sağlanacağını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Günümüzde iç piyasada kullanılan diş macunlarının hemen hemen tamamının yurt dışından ithal edilen ürünler olduğu göz önüne alındığında, önerilen bu proje kapsamında yerli ve milli bir diş macunu ve fırçanın geliştirilmiş olması, bu konudaki ithalatın azalmasını sağlayacak. Bu sayede ülkemizin en büyük ekonomik problemi olan cari açığın kapatılmasına da katkı sağlanacak. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ağız ve diş sağlığı ürünlerinin yanı sıra sabun, şampuan, losyon gibi formülasyonları içeren kozmetik ürünler de geliştiriliyor. Ayrıca geliştirilen akıllı nanomalzemeler, yara iyileştirme özelliklerine sahip olduklarından insan ve hayvanlarda oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesi için yara merhemi ve solüsyonları da geliştiriliyor."

Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor
Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor
Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor
Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor
Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor

Gebze Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor - Son Dakika


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