Türk Eğitim-Sen "2023'e Doğru Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı" düzenledi - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sözleşmeli ve ücretli gibi öğretmen istihdam modelleri kaldırılarak bütün öğretmen atamaları sadece kadrolu olarak yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Maarif Kongresi kapsamında düzenlenen "2023'e Doğru Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı" çevrim içi yapılıyor.

Genel Başkan Geylan, sendika tarafından düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet döneminde söz konusu kurumların, örgün öğretimin değişik kademelerine öğretmen yetiştirme görevinin değişik tip ve düzeydeki öğretim kurumları tarafından yürütülmesi ilkesine göre planlandığını belirtti.

Cumhuriyet sonrası dönemde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan tüm kurumların ve yapılan düzenlemelerin tek başlarına öğretmen ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını vurgulayan Geylan şunları kaydetti:

"Bu açığın kapatılması için dönem dönem maalesef farklı kaynaklardan öğretmen sağlama girişimlerinde bulunulmuştur. Geçmişten günümüze yaşamış olduğumuz tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda Türk milletinin ihtiyaçları, devletimizin gelecek tasarımları ve dünya emsallerine uygun bir öğretmen yetiştirme sistemi oluşturulmalıdır."

"Öğretmenlerin itibarını koruyucu ve artırıcı çalışmalar yapılmalı"

Öğretmenlerin itibarını koruyucu ve artırıcı çalışmalar yapılmasını da isteyen Geylan, eğitimcilerin mesleki ve şahsi itibarlarının korunmasının mesleğin saygınlığını da artıracağını kaydetti.

Geylan, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statülerde istihdam edilmemesi talebinde bulunarak, "Sözleşmeli ve ücretli gibi öğretmen istihdam modelleri kaldırılarak bütün öğretmen atamaları sadece kadrolu olarak yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

"Okulun anlamı öğretmenlerle birlikte düşünülmeli"

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı ise Kovid-19'un yeni dünya düzeni içerisinde yeni bir eğitim sistemini gerekli kıldığını belirterek, bu süreçte okulun anlamının öğretmenlerle birlikte yeniden düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

Eğitim alanındaki müttefiklerin her zaman öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin olması gerektiğinin altını çizen Boyacı şöyle devam etti:

"100'ün üzerinde programı öğretmen ve yöneticilerimizle hazırladık. Bizimle beraber çalıştılar. Eğitim, millet ödevidir. Millet ödevinde herkes üzerine düşeni yapar. Ömer Hayyam, 'Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz.' der. Herkesin üzerine düşen vazife var. Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin samimiyetle, iyi niyetle ve dirayetle bu vazifeleri yerine getirdiğini, bizimle beraber daha iyisi, daha yenisi, daha büyüğü için azimle yol aldığını gördük. Türkiye'nin gücünü öğretmenlerde gördük. Sorularımız ve sorunlarımız var. Bunlarla da yüzleşiyoruz. Pandemi döneminde öğretmenlerimiz çok fedakar çalıştı. Vefa Destek gruplarında yer alarak sabır ve dirayetiyle hareket ettiler. Daha yürünecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var."???????

Açılışa eski MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ve çalıştay komisyonlarındaki görevli uzman akademisyenler de katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.