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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

31.12.2021 15:02
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Olması gereken, teklifin meslektaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve hızlı bir şekilde TBMM gündemine getirilmesidir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Olması gereken, teklifin meslektaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve hızlı bir şekilde TBMM gündemine getirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, yazılı açıklamasında, teklifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasındaki ayrımı kaldırıyoruz." ifadesine uygun bir düzenleme yapılmadığını savundu.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik düzenlemesinin kurs ve sınav şartıyla yapılmasının da bir başka garabet olduğunu ileri süren Geylan, "Olması gereken, teklifin meslektaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve hızlı bir şekilde TBMM gündemine getirilmesidir." ifadesini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eğitim Sen, cumhurbaşkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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