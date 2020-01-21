Son Dakika › Dünya › Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi - Son Dakika Dünya
Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi
7 saat önce
Eski Fransa Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Twitter hesabı Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.
Fillon'un hesabı geri alınmadan önce Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye destek mesajı paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:02
Son Dakika ABD, Türkiye'den çekiliyor mu? İncirlik'te çalışan 424 Türk işçinin çıkışı verildi Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti