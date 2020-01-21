Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi - Son Dakika Dünya

Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi

7 saat önce

Eski Fransa Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Twitter hesabı Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Fillon'un hesabı geri alınmadan önce Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye destek mesajı paylaşıldı.

Türk hackerlar eski Fransa Cumhurbaşkanı adayının hesabını ele geçirdi, System.String[]

Eski Fransa Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Twitter hesabı Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.


Fillon'un hesabı geri alınmadan önce Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye destek mesajı paylaşıldı.

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Edouard Philippe, François Fillon, Cumhurbaşkanı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:02 
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